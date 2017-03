McDonald's twitterkonto hacket og misbrugt til sviner på Trump

McDonald's says its Twitter account was compromised before a tweet attacking Trump was sent https://t.co/ii9X4fRLPl pic.twitter.com/Mme14Aw7Rl -- Bloomberg (@business) 16. marts 2017

"Du er faktisk en modbydelig undskyldning for en præsident, og vi ville elske at have @BarackObama tilbage. Derudover har du små hænder"Sådan lød et tweet sendt ud fra McDonald's officielle twitterkonto torsdag morgen, og det tweet fik en del opmærksomhed og blev delt flere hundrede gange.Nu viser det sig, at McDonald's twitter konto var blevet hacket og misbrugt af en ukendt bruger.McDonald's blev advaret af Twitter Inc., og selskabet har efterfølgende slettet tweetet og igangsat en efterforskning for at finde frem til synderen, der i hvert fald ikke er fan af USA's nye præsident Donald Trump.McDonald's twitter konto er tilbage i normal drift med opdateringer om burgers, fritter og morgenmadsprodukter.