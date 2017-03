#Grasse Événement de sécurité publique en cours au lycée Alexis de #Tocqueville. Merci de suivre les consignes des autorités locales. pic.twitter.com/JTP62hmtG4 -- Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 16. marts 2017

#Grasse Intervention des secours et de @PoliceNat06 en cours. Respectez les consignes de sécurité. Évitez le secteur du lycée #Tocqueville pic.twitter.com/st07sg2v80 -- Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 16. marts 2017

Der er udbrudt skyderi på et gymnasium i Grasse i det sydlige Frankrig. Adskillige meldes såret, rapporterer tv-kanalen BMFTV.Politikilder siger ifølge Reuters, at en mand har åbnet ild mod gymnasiets rektor Alexis de Tocqueville, men at han ikke er i livsfare.Beboere opfordres til at holde sig inden døre. De lokale myndigheder siger, at de har udsendt et terrorvarsel.Franske myndigheder har udstedt en terror-advarsel torsdag efter skoleskyderiet.Senere er dette tweet sendt ud:Ifølge The Guardian har politiet arresteret en, mens en anden person er på flugt.(Opdateres)