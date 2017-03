En er såret af formodet brevbombe på IMF-kontor i Paris

Opdateret 13.23 En direktionsassistent er såret, da hun åbnede et brev på Den Internationale Valutafonds kontor i Paris, oplyser kilder i politiet til flere franske medier.



Kilderne siger ifølge Reuters, at den ansatte er lettere såret ved eksplosionen. IMF's kontor ligger tæt på Triumfbuen.



Hun har fået skader på hænderne og i ansigtet.



Det er tilsyneladende et stykke fyrværkeri, der er eksploderet, skriver Le Figaro.



Politiet er mødt op, og flere mennesker er af sikkerhedsgrunde blevet bedt om at forlade bygningen.



Politiet er også mødt op ved Verdensbankens kontor i den franske hovedstad, som ligger tæt ved IMF's kontor.



En radikal venstreorienteret organisation i Grækenland oplyste torsdag, at man havde sendt en bombepakke til det tyske finansministerium.



Det er seks år efter en lignede fremgangsmåde blev brugt over for europæiske embedsmænd, skriver AFP.



Tysk politi oplyser, at man onsdag opdagede en pakke med sprængstof i finansminister Wolfgang Schäubles kontorbygning.



/ritzau/