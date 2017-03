Her er de bedst sælgende biograffilm i 2016: Sløjt år for danske film

Relateret indhold Tilføj søgeagent Jussi Adler-Olsen Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Jussi Adler-Olsen

2016 blev et sløjt år for danske biograffilm. Selv om antallet af solgte biografsæder i Danmark var højere end nogensinde, solgte danskproducerede film kun 2,7 millioner billetter.



Det er ikke set lavere siden 2009 og svarer til en tilbagegang på 1,4 millioner billetter i forhold til de flotte tal, man opnåede i 2015.



Og det skete endda på trods af, at de to mest sete film rent faktisk var danske.



"Flaskepost fra P", der bygger på Jussi Adler-Olsens krimi af samme navn, blev set af hele 688.000 danskere.



Den blev efterfulgt af komedien "Klassefesten 3", der solgte 525.000 billetter.



På tredjepladsen finder man den bedst sælgende amerikanske film, "The Revenant", som trak 341.000 danskere ind i biografmørket.



Det var dog de amerikanske film, der dominerede lærrederne landet over.



De stod for 7,8 millioner af de i alt knap 13 millioner solgte billetter og stod derfor for 60 procent af det samlede salg. Den danske andel udgjorde 21 procent.



I alt havde 36 danske film premiere i 2016 mod 35 året før. Seks af dem solgte mere end 100.000 billetter.



/ritzau/