Det skriver medierne: Dong gør klar til USA-offensiv

Hesalight-stifter Lars Nørholt er i gang med at sælge ud af de luksusejendomme på Mallorca, som kurator mener er købt for det konkursramte Hesalights penge. Salget er ifølge kurator sket få dage efter, at Lars Nørholt gik personligt konkurs, og derfor vil konkursboet have salget erklæret ugyldigt. Læs her. Postnords bestyrelsesformand, Jens Moberg, mener, at selskabet er langt fra at have den indtjening og stabilitet, der skal til for en vellykket børsnotering og dermed ny kapital. Læs her. Energihandelsselskabet Danske Commodities forbedrer igen indtjeningen i et år, der bød på topcheffyring og comeback til Aarhus-milliardæren Henrik Lind. Læs her. Selv med Donald Trump i Det Hvide Hus er udsigterne til at bygge havvindmøller i USA bedre end nogensinde. Det vurderer Danmarks ambassadør i landet. Dong Energy ser store muligheder.Telia har afvist at ville købe TDC og skal nu finde en anden måde at tjene penge på i Danmark – eller sige stop.Utilfredsheden er stor med de it-systemer, som danske virksomheder er tvunget til at bruge til indberetning af f.eks. moms og skat, viser to nye undersøgelser. (Forside, side 10-11)Nordsøfonden har siden etableringen i 2006 sendt knap 63 pct. af alle indtægter tilbage i statskassen i form af skatter og udbytte. Men oliefesten er udfordret./ritzau/FINANS