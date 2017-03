Hver 10. lærer har ikke en læreruddannelse

Relateret indhold Artikler

I dag har hver 10. lærer på landets folkeskoler aldrig gennemført en læreruddannelse, skriver Jyllands-Posten på baggrund af en analyse, som AE-rådet har lavet for Danmarks Lærerforening.



Antallet af lærere, der enten slet ikke har en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve, eller som kun har en studentereksamen, er steget fra 3230 i 2013 til 5090 i 2015.



Anders Bondo Christensen, der er formand for Danmarks Lærerforening, mener, at tallene i analysen bør få kommunerne til at spærre øjnene op.



"Eleverne betaler prisen for denne udvikling, når de ikke får den undervisning, som de har krav på. Det kan vi ikke være bekendt," siger lærerformanden.



Både han og Skolelederforeningen peger på manglen på uddannede lærere som baggrunden for udviklingen.



"Udgangspunktet skal være, at en lærer har en læreruddannelse. En vikar, der kun har gået i gymnasiet, må kun være en løsning i en periode."



"Derfor er det bekymrende, at antallet af uuddannede lærere stiger, og især hvis der er tale om flerårige ansættelser," siger Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen til Jyllands-Posten.



Undervisningsminister Merete Riisager (LA) siger, at hun er bekymret, hvis tallene er korrekte:



"Danskerne betaler en tårnhøj skat, og folkeskolen er en af de primære velfærdsydelser, så de skal kunne forvente høj kvalitet. Gode lærere er helt afgørende, og undervisningen må ikke blive udhulet af, at lærerne ikke har de rette kompetencer."



I Kommunernes landsforening er man dog ikke bekymret.



Her henviser Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg, til, at antallet af læreruddannede har været nogenlunde konstant, mens det samlede antal af undervisere er steget, inklusive gruppen uden læreruddannelse. Samtidig skal elevtallet være faldet.



/ritzau/