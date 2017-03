Den amerikanske præsident, Donald Trumps, nye indrejseforbud er blokeret af en distriktsdomstol på Hawaii. Det skriver nyhedsbureauet Bloomberg.



Indrejseforbuddet skulle være trådt i kraft torsdag. Det er anden gang, at en domstol kommer i vejen for et præsidentielt dekret om indrejseforbud for borgere fra lande med en overvejende muslimsk befolkning.



Det første indrejseforbud blev suspenderet af en dommer i Seattle. Nu gentager historien sig med onsdagens afgørelse fra dommer Derrick Watson på Hawaii.



Suspenderingen af indrejseforbuddet er midlertidig og landsdækkende.



Dommer Derrick Watson begrunder sin beslutning med, at selv om islam ikke er nævnt med navn i indrejseforbuddet, så vil en objektiv iagttager "konkludere, at den præsidentielle ordre blev udstedt med det mål at være til ugunst for en bestemt religion".



Donald Trump har endnu ikke kommenteret afgørelsen. Da hans første indrejseforbud blev sat ud af kraft ved en distriktsdomstol i Seattle, appellerede Det Hvide Hus beslutningen, men uden held.



Kort efter meldte Trump ud, at han var på vej med et nyt indrejseforbud. Det omfattede seks lande mod før syv, da Irak er blevet slettet fra listen.



Syrien, Libyen, Somalia, Sudan, Iran og Yemen er fortsat omfattet af forbuddet.



Men det gjorde ingen forskel, mente flere af de delstater, som havde protesteret mod Trumps første forbud. Deriblandt Hawaii.



I sidste uge kaldte øgruppens demokratiske justitsminister, Douglas Chin, det nye indrejseforbud for en version 2.0 af det første forbud, oplyste NBC News.



- Den nye ordre er ikke andet end en version 2.0 af et forbud mod muslimer. Under påskud af at tage hensyn til den nationale sikkerhed er forbuddet fortsat rettet mod indvandrere og flygtninge, sagde han.



Formanden for Repræsentanternes Hus, toprepublikaneren Paul Ryan, har som en af de første kommenteret afgørelsen fra Hawaii.



Ryan er overbevist om, skriver nyhedsbureauet Reuters, at Donald Trumps indrejseforbud på et tidspunkt vil blive gennemført.



/ritzau/