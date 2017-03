Onsdagens aviser med Nordea, Genmab og Lego

Finansminister Kristian jensen (V) vil have Sverige til at betale 60 pct. af regningen på op mod 2,3 mia. kr. for at redde Postnord. Den svenske erhvervsminister Mikael Damberg afviser og kalder det et dansk problem. Allerede 13. januar blev topfolk i S og DF advaret om postkrisen. (Forside, side 16-17) Nordeas topchef, Casper von Koskull, vil flytte bankens hovedsæde fra Sverige, hvis afgiftsniveauet stiger, som det er foreslået. Lave skatter kan gøre Danmark attraktivt, siger eksperter. (Side 6-7) Den flyvende start for Genmabs guldklump Darzalex betyder, at højeste royaltybetaling nås lang tid før end ventet ved aftalens indgåelse i 2012. Genmab har udsigt til at få fuld bonus af salget af kræftmidlet allerede i 2019, når salgsmilepælen på 3 mia. dollar passeres. (Side 8) En stime af rekorder slutter brat for Egmont, der tager en slapper på både top- og bundlinjen. Koncernchefen er dog tilfreds – og gør klar til flere opkøb. (Side 9)Bycykelfirmaet Gobike kollapser, efter at det ikke lykkedes at finde en løsning på en afgrundsdyb strid med selskabets vigtigste partner, By- og Pendlercykel Fonden. (Side 10)Milliardsalget af Plumrose polstrer Danish Crowns pengekasse på et tidspunkt, da mange forædlingsselskaber har det skidt på et presset marked. Koncernen vil købe op blandt kødforædlingsvirksomheder på de nordeuropæiske hjemmarkeder. (Side 12)Tirsdag opsagde ATP en stor kontrakt med KMD. Bestyrelsen i ATP's Udbetaling Danmark har ophævet kontrakten med it-leverandøren. Det betyder en ekstraregning til kommunerne, lyder det fra KMD, der går en voldgiftssag om et større trecifret millionbeløb i møde. (Side 13)Garantier for knap 40 mio. kr. stillet af Saxo Privatbank indtager afgørende rolle i forsøget på at redde de københavnske bycykler, efter det er kommet frem, at Gobike, selskabet bag cyklerne, går konkurs. ( Forside, side 4-5) Forsinkelserne af nyt pensionssystem er nu så store og uden udsigt til bedring, at Udbetaling Danmark under ATP har mistet tålmodigheden og vil undgå en it-skandale. KMD trækkes i retten for et større trecifret millionbeløb. (Side 3)Finanstilsynets dom over de danske banker efter den såkaldte Panama-læk er benhård: Reglerne er brudt, og bankledelserne har slet ikke haft fokus på hvidvaskloven. Usædvanlig skarp kritik, mener ekspert. (Side 5)Mejeriet Thise havde rekordomsætning på godt 970 mio. kroner i 2016. Det økologiske mejeri har netop lanceret et nyt produkt, rømme, i Irma. (Side 7)Det danske takeawayfirma Hungry med de tidligere Just Eat-folk Jesper Buch og Morten Larsen i investorkredsen overvejer flere nye markeder og er gået på opkøb. (side 9) KMD's topchef, Eva Berneke, retter et hårdt angreb mod pensionsgiganten ATP, som tirsdag fyrede it-selskabet fra en milliardopgave. Svaret vil være et erstatningskrav mod ATP, skriver hun i et brev til landets kommunale topfolk. (Forside, side 6-7) Efter flere ugers intense forsøg på at redde firmaet bag de københavnske bycykler, Gobike, har rekonstruktøren, advokat Henrik Selchau Poulsen, givet op. Dermed er der reelt tale om en konkurs. (Side 4)Lego vokser med 25 pct. på det svære kinesiske marked i øjeblikket og vinder stille og roligt markedsandele. Ninjago-filmen kan give legetøjskoncernen ny medvind. (Side 8)Sampension har afleveret et af de bedste regnskaber nogensinde og inviterer andre pensionskasser til at deltage i festen uden at opgive selvstændigheden. (Side 8)Storbanken Nordea vil rykke sit hovedkvarter ud af Sverige, hvis landet gør alvor af planer om højere bankskatter, lyder det fra topchefen over for en svensk avis. Skatten vil blandt andet gå ud over danske kunder, forklarer han. (Side 13)/ritzau/FINANS