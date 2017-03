Pirater i Somalia kaprer skib efter fem år

Relateret indhold Tilføj søgeagent EU Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer EU

En srilankansk olietanker er blevet kapret af pirater ved Somalia. Det er første gang siden 2012, at et kommercielt skib er kapret i farvandet ud for det østafrikanske land.



Skibet "Aris 13" har ændret kurs, og sporingssystemet er slået fra, skriver gruppen Oceans Beyond Piracy (OBP), som samler støtte til bekæmpelse af pirateri.



EU's sømission Navfor, der omfatter skibe og fly, sendte tirsdag fly på vingerne for at undersøge situationen på skibet. Kapringen bekræftes i Somalia.



- Pirater har kapret en olietanker, og de har sendt den på kurs mod Alula, siger Mohamud Ahmed Eynab, lokal guvernør i Alula.



"Aris 13" menes at sejle med en besætning på otte mand.



/ritzau/