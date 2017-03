Tirsdagens aviser med Grundfos, Topdanmark og lokalbanker

Postnords priser har været 50 pct. under private fragtfirmaers priser. En kunde fandt det for godt til at være sandt og frygtede en stor prisstigning senere. Postnord afviser anklagen, men politikere frygter prisdumping. (Forside, side 20-21) Samtidigt med, at de store banker med Danske Bank og Nordea i spidsen har haft travlt med at reducere deres filialnet i kølvandet på finanskrisen, er kundetilgangen hos danske lokalbanker nu den største siden starten af 90'erne. (Side 6-7) Grundfos skuffer gang på gang på salgssiden, og 2016 var ingen undtagelse. Omsætningen står stille, og derfor går topchefen, Mads Nipper, nu i offensiven og investerer massivt for at få pumpegiganten til at vokse. (Side 8) Færgerederiet Scandlines er med nye færger for 2 mia. kr. til ruten Gedser-Rostock klar til på sigt at tage kampen op med Femern-forbindelse. Færgeduoen er udset til at blive vækstmotoren for Scandlines og er et væsentligt modtræk mod Femern-forbindelsen. (Side 10)Præcis et år efter lanceringen er mobilselskabet Plenti langt foran sine mål. Mobilselskabet venter kunde nummer 100.000 i folden halvandet år efter starten. Den seneste kapitaltilførsel skal bruges til at kaste sig over erhvervsmarkedet. (Side 14)Robotselskabet Bila vokser hidsigt efter nyt sats, men der skal mere til at imponere topchefen, som vil vokse videre og være markedsleder. Den nylige fremmarch skyldes et sats på to nye forretningsben: serviceaftaler og salg/udlejning af robotter. (Side 16)Mærsk har en ny digital strategi på vej. Men i maskinrummet, Maersk Digital, kæmper man med at hitte rede i data fra en anden tid. Gamle data er problematiske, for selv om der er blevet indsamlet enorme mængder af dem, har det ikke før nu været tiltænkt en moderne digitalisering. (Side 18)Et stort flertal af de største danske virksomheder har oplevet forsøg på svindel, hvor en eller flere personer udgiver sig for at være en direktør i virksomheden og forsøger at franarre medarbejdere penge. (Forside, side 4-5) Pensionsselskabet Pensam skyder nu tilbage på Lars Nørholt, stifteren af den konkursramte virksomhed Hesalight, som Pensam lånte et trecifret millionbeløb. Bestyrelsesformand Dennis Kristensen kalder kritikken for "forrykt". Alligevel strammer Pensam nu op for at undgå tilsvarende sager. (Side 6-7) Topchefen i Grundfos, Mads Nipper, mener, at han efter to et halvt år som øverste chef har fået så meget styr på koncernens økonomi og organisation, at han nu også kan satse aggressivt på salgsvækst. (Side 10)Mens selskabet bag de københavnske bycykler, Gobike, balancerer på randen af konkurs, afslører hidtil hemmeligholdte papirer, at et advokatfirma i 2015 anbefalede et sagsanlæg mod blandt andet Topdanmarks topchef, Christian Sagild, for dispositioner i bycykel-selskabet. (Forside, side 6-7) Kommunernes it-fællesskab, Kombit, har indgået forlig med it-virksomheden KMD. KMD betaler 100 mio. kr. i bod til landets kommuner efter et hæsblæsende forløb omkring forsinkede it-systemer kommunerne. (Side 4) Saxo Bank er presset af en række bankgarantier, som kan få tabene fra det københavnske bycykelprojekt til at vokse voldsomt. Hvis det ender med en konkurs i firmaet bag det københavnske bycykelsystem, Gobike, kan Saxo Bank blive ramt af tab for over 100 mio. kr. (Side 7)Mens indtjeningen er forbedret hos pumpegiganten Grundfos, har omsætningen ikke rykket sig ud af stedet, viser årsregnskabet. Kræfterne kan nu koncentreres om at sætte gang i salget, siger koncernchef Mads Nipper. Opkøb kan blive en del af løsningen. (Side 8-9)/ritzau/FINANS