Danish Crown vil vokse: Sælger mia-koncern

Danish Crowns topchef, Jais Valeur, har en vækststrategi - og nu sælger den danske kødgigant en milliard-koncern fra.



Det giver Danish Crown 1,6 mia. kr.



Danish Crown har underskrevet en aftale om at sælge sit amerikanske datterselskab Plumrose til det

brasiliansk-baserede JBS S.A., der er verdens største aktør indenfor forarbejdning af kød, oplyser Danish Crown i en pressemeddelelse.



Plumrose omsatte i det seneste regnskabsår for 3,4 mia. kr. og driver fem fabrikker og to

distributionscentre med 1.200 medarbejdere i USA.



Salget sker med udgangspunkt i Valeurs strategi - kaldet 4WD - om at Danish Crowns forretning skal fokuseres på Nordeuropa og Asien.



"I vores arbejde med 4WD-strategien stod det klart, at Plumrose ikke skulle være en del af Danish

Crown fremadrettet, så derfor besluttede vi at sætte virksomheden til salg. Det ændrer dog ikke ved, at

Plumrose er en fremragende virksomhed, som har gjort store fremskridt i de seneste år. Men med base i USA og en produktion primært baseret på amerikanske råvarer var Plumrose strategisk set ikke længere et naturligt forretningsben for Danish Crown-koncernen," siger

Jais Valeur.



Han undserstreger, at salget af Plumrose er et skridt fremad i forhold til at levere på de langsigtede mål i Danish Crowns strategi.



"Vi har med et slag styrket vores finansielle kapacitet ganske væsentligt. Det giver os stor

handlefrihed i forhold til at bidrage til det, jeg vil kalde en nødvendig konsolidering af fødevarebranchen

indenfor forarbejdede kødprodukter på vores fire hjemmemarkeder, Danmark, Sverige, Polen og Storbritannien," siger Jais Valeur.



Danish Crown er verdens tredjestørste slagteriselskab og Europas største kødforædlingsselskab. Selskabet, der er ejet af danske landmænd, omsatte i sit seneste regnskabsår for godt 60 mia. kr. og har 26.000 medarbejdere i ind- og udland.