Det sker i dag: Ole Birk Olesen skal stå skoleret om Postnord-ballade

Ole Birk skal stå skoleret

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) og finansminister Kristian Jensen (V) skal på et møde om PostNords økonomiske krise overbevise partierne i postforligskredsen om, at de fortsat kan have tillid til transportministeren. DF har kaldt ministerens informationsniveau i sagen for "håbløst", og truet med at vælte ham som minister. Mødet starter kl. 7.30 og ventes afsluttet omkring klokken 8.20.



Tysk tro på fremtiden



Der kommer nyt om den tyske tillidsindikator ZEW, der viser, hvordan finansmarkederne ser på udviklingen i tysk økonomi. Indekset faldt fra16,6 i januar til 10,4 i februar, men tillidsindikatorerne har vist, at virksomhederne har en solid tro på fremtiden, med stærke PMI-tal og stigende IFO-forventninger.

Finansmarkederne har dermed ikke mistet troen på udviklingen, til trods for usikkerhed omkring valget i Frankrig og Brexitforhandlingerne. Danske Bank forventer, at indekset stiger til 14,1 i marts.



Egmont med årsregnskab



Mediekoncernen Egmont offentliggør sit årsresultat. Det ventes at ske klokken 9.45. Sidste år havde virksomheden omsætningsrekord.



trpe