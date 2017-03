Mandagens danske avisuddrag med Vestas, Novo og Carlsberg

Vestas-partneren Global Wind Power har hjulpet Vestas med så mange luftige mølleordrer, at en gruppe aktionærer mistænker regnskabsmanipulation. Læs her. 21 danske brands er gået sammen om en national portal på den kinesiske e-handelsplatform Tmall Global, som netgiganten Alibaba står bag. Læs her. Ejeren af det kun syv år gamle tøjfirma Mos Mosh har skabt en kæmpesucces. Nu sælger han selskabet til kapitalfond for et trecifret millionbeløb. Læs her. Butikskæder som Maxi Zoo og Dansk Supermarked sælger nu forsikringer direkte fra hylderne. De får adgang til flere kunder, vurderer ekspert. Læs her. De fleste obligationsfonde herhjemme sammenligner sig med deres benchmark, som ikke afspejler deres investeringer. Det får dem til at se bedre ud, end de er. Læs her. Både Danica, Nordea Liv & Pension og Sampension vil overveje at byde på Postnord, hvis det sættes til salg. De kræver dog garanti mod tab. Læs her. Fibernetselskabet Nianet kan være på vej mod et salg. Det er i dag ejet af 14 energiselskaber, som har engageret Nordea til at søge efter en ny ejer. Læs her. Novo Nordisk-formand Göran Ando udtaler sig op til USA-chefen Jakob Riis' afgang fra selskabet, at Riis ikke var direkte involveret i udformningen af selskabets USA-plan. For én måned siden fremlagde Jakob Riis en ambitiøs plan for Novos fremtid på det amerikanske marked, og præcis to uger senere valgte chefen at indgive sin opsigelse. (Forside, side 8-9)Et politisk flertal på tværs af partierne ser kritisk på virksomhedsskatteordningen ved forældrekøb, der giver forældre betydelige skattefordele. Flere af partierne ønsker fuldstændigt at afskaffe ordningen, der hovedsageligt kommer den rigere del af befolkningen til gode. (Forside, side 6-7)Den danske konkurrence-kommissær har været med til at igangsætte en undersøgelse Google for magtmisbrug over Android. I den forbindelse appellere Androids topchef om, at EU også undersøger Apples magt over styresystemet iOS. (Forside side 19)Erhvervsministeren, Brian Mikkelsen, øjner muligheden for en dansk eksportaftale af vandløsninger til Californien for milliarder af kroner. Den danske regering har arbejdet på aftalen i mere end ét år, og efter ministerens besøg i Californien i sidste uge, ser aftalen ud til at være et skridt nærmere en realitet. (Side 4)Ledelsen i Carlsberg taler om bedre tider, på trods af at tallene melder om stagnation. Udvikler den urolige russiske region sig til fred, vil det se lysere ud for selskabet. (Side 12-13)De danske ejendomsmæglere er ude i et magtopgør, der kan ende med en sprængning af brancheorganisationen Dansk Ejendomsmæglerforening. De bankejede kæder beskyldes for at forsøge at gennemføre et kup. (Forside + side 6-7)Er det god tone eller sund forretning med flere kvinder i topledelsen set fra en investors synspunkt? En undersøgelse af MSCI viser, at selskaber med mange kvinder i ledelsen havde et højere afkast på investeret kapital, end selskaber med færre kvinder. (side 10-11)Danskerne leaser biler på livet løs. På bare tre år er antallet af privatleasede biler vokset 153 pct. I 2016 leasede knap 35.000 bilkøbere deres nye bil, hvilket er rekord. (side 4-5)Gobikes ledelse forsøgte hen over weekenden at redde virksomheden fra truende konkurs. Virksomhedens skæbne afgøres formentlig mandag. (side 3)/ritzau/FINANS