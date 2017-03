Flystrejke lammer Berlins lufthavne mandag

Har man planlagt at indlede ugen med en flyrejse til Berlin, er der god grund til at være opmærksom.



En strejke i Berlins lufthavne betyder nemlig, at næsten alle fly vil være aflyst mandag. Det drejer sig om 194 fly til og fra Schönefeld og 448 fly til og fra Tegel.



Det oplyser en talsperson for Berlins lufthavne ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Strejken vil også gå ud over rejsende på ruten mellem Berlin og København. Tidligere på søndagen oplyste luftfartssmediet Check-in.dk, at 16 flyafgange er aflyst på ruten.



Det er lufthavnspersonalet på jorden i de to tyske lufthavne Tegel og Schönefeld, der begynder en strejke mandag morgen.



Strejken påvirker 2000 ansatte og begynder i de tidligere morgentimer klokken 4 og 5.



Den varslede strejke har fået flere selskaber til at aflyse afgange.



Det gælder blandt andet SAS, Airberlin, EasyJet og Norwegian.



Allerede fredag ulmede strejken blandt personalet.



Både i Vantaa-lufthavnen i Helsinki og Berlin-lufthavnene Schönefeld og Tegel varslede personalet arbejdsnedlæggelser.



Det betød blandt andet, at Finnair aflyste flere end 100 flyvninger, herunder to afgange fra Helsinki til København og retur.



Strejken i de tyske lufthavne er i første omgang varslet til at vare i 25 timer, skriver nyhedsbureauet Reuters.



Kontroversen mellem personalet og arbejdsgiverne skyldes en konflikt over en lønforhøjelse for personalet i lufthavnene.



De ansatte kræver 12 euro i timen mod før 11 euro i timen.



Først tilbød ledelsen ti cent mere i timen over fire år og øgede herefter deres tilbud til en otte procents forhøjelse over tre år.



Men buddene er ikke faldet i god jord hos de ansattes fagforbund, der derfor har igangsat strejken.



For at gøre ondt værre for flypassagererne i Europa, faldt de tyske og finske strejker næsten sammen med en strejke blandt de franske flyveledere, der nedlagde arbejdet for en uge siden.



