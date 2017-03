FN advarer igen om risiko for historisk sultkatastrofe

Verden står over for den største humanitære krise siden 1945.



Flere end 20 millioner mennesker i fire lande risikerer at sulte ihjel.



Advarslen kommer fra FN's nødhjælpschef, Stephen O´Brien, skriver nyhedsbureauet NTB.



FN har i længere tid advaret om en forestående sultkatastrofe.



Fredag bad O'Brien FN's Sikkerhedsråd om omgående at overføre ekstra midler for at redde liv i Yemen, Sydsudan, Somalia og det nordøstlige Nigeria.



Ud over en langvarig periode med tørke er områderne også hærget af krigshandlinger.



"For at være helt konkret: vi har brug for 4,4 milliarder dollar (30,6 milliarder kroner, red.) inden juli," siger O'Brien.



Desuden beder nødhjælpschefen om sikker og uhindret adgang for humanitær bistand for at afværge en katastrofe.



"Allerede fra årets begyndelse har vi stået over for den største humanitære krise siden oprettelsen af FN. Nu er flere end 20 millioner mennesker i fire lande ramt af hungersnød," siger han.



I Yemen på Den Arabiske Halvø står det værst til.



Her skønnes to tredjedele af de omkring 19 millioner indbyggere at have behov for nødhjælp.



Antallet af mennesker, som ikke ved, hvorfra de skal få deres næste måltid, er øget fra tre millioner i januar til syv millioner i marts.



Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) sagde for to uger siden, at Yemens lager af fødevarer skrumper hastigt.



"Med hensyn til reserven af fødevarer er der lige nu en reserve til to, tre eller fire måneder. Men der er et akut behov for nye forsyninger, sagde Robert Mardini, der er ICRC's regionale chef for Mellemøsten," ifølge Reuters.



Herhjemme talte Red Barnet i februar om "en sultkatastrofe af historiske dimensioner" i Somalia.



Og på samme tidspunkt fortalte Folkekirkens Nødhjælps programchef i Sydsudan, at mange af de millioner af mennesker, som er fordrevet under flere års borgerkrig, opholder sig i sumpområder, hvor de bliver nødt til at spise åkander, vilde bær, rødder og muddervand.



I alt menes 70 millioner mennesker fordelt over 45 lande på forskellige kontinenter at være i fare for at komme i så stor mangel på mad, at de ikke kan klare sig uden fødevarehjælp i løbet af 2017.



