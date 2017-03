Politiker kræver en kvart million efter Se og Hør-sagen

I kølvandet på Se og Hør-sagen kræver den radikale EU-politiker Morten Helveg Petersen en kvart million kroner fra to tidligere chefredaktører, tys-tys kilden og Aller Media, der udgiver bladet.



Det skriver Ekstra Bladet.



I 2014 kom det frem, at Se og Hør i en årrække betalte en systemoperatør i Nets - den såkaldte tys-tys kilde - for oplysninger om de kendtes og kongeliges brug af kreditkort.



Samarbejdet stod på i flere år og førte til, at ugebladet kunne overvåge langt over 100 kendte.



Blandt de dem var Morten Helveg Petersen og hans daværende kæreste, tv-værten Line Baun Danielsen, der kunne se deres tur til Berlin omtalt i Se og Hør.



I november sidste år blev en stribe personer dømt i sagen.



Den hårdeste straf på halvandet års fængsel fik tys-tys kilden, der som den eneste har anket dommen til landsretten.



Tidligere chefredaktør Henrik Qvortrup fik et år og tre måneders fængsel. Det ene år blev dog gjort betinget mod, at han udfører 200 timers samfundstjeneste.



Den tidligere chefredaktør Kim Henningsen blev idømt et års betinget fængsel med vilkår af 200 timers samfundstjeneste.



Men nu kommer så det første krav om godtgørelse mod hovedpersonerne.



Morten Helveg Petersen har stævnet Henrik Qvortrup, Kim Henningsen, tys-tys kilden og Aller Media, som udgiver Se og Hør. I alt kræver han en kvart million i godtgørelse.



"Strafferetssagen endte med en meget klar afgørelse."



"Derfor er det helt naturligt, at retten nu får lejlighed til at afgøre, om de personer og den virksomhed der har tjent mange penge på at begå ulovligheder, skal betale godtgørelse," skriver Morten Helveg Petersen i en mail til Ekstra Bladet.



Henrik Qvortrup bekræfter over for avisen, at han har modtaget en stævning.



"Jeg har noteret mig, at Morten Helveg forlanger 250.000 kroner fra os fire i fællesskab – tre personer og Aller," siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:



"Bare for at sætte det i relief, så får et offer for en fuldbyrdet voldtægt 60.000 kroner efter taksten, og så kan folk jo gøre sig de overvejelser, de har lyst til i den anledning."



Det vides endnu ikke, hvornår sagen kommer for retten.



/ritzau/