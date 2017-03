Skat har rettet fejl i Tastselv - men endnu ingen årsopgørelser klar

Skats Tastselv-system har i en stor del af i dag været lukket på grund af en fejl hos it-leverandøren CSC.



Skat oplyser nu, at fejlen er rettet, og Tastselv er åbent igen.



"Fejlen, der var en teknisk programfejl, er nu blevet rettet. Vi har derfor åbnet op for adgangen til Tastselv igen," siger Jørgen Wissing Jensen, kontorchef i Skat, i en pressemeddelelse.



Fejlen betød, at tusindvis af danskere stod i kø for at komme ind på Tastselv i håb om at kunne finde sin årsopgørelse for 2016. Den kommer officielt først på mandag, men de seneste år er den frigivet allerede fredagen før den officielle lancering om mandagen.



Danskerne vil dog indtil videre fumle forgæves med NemID-kortet, når de efter mange timers ventetid kommer ind på Tastselv.



Årsopgørelserne ligger der ikke endnu, fastslår Skat.



"At fejlen er rettet betyder, at Tastselv kører i normal drift. Men der er endnu ikke adgang til at se årsopgørelsen for 2016. Skat vil informere, når det bliver muligt at se årsopgørelsen for 2016," lyder det fra Skat.