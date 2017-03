Dansk forretningsmand i Dubai dømmes for millionsvindel

En tidligere ejendomsspekulant har ikke kunnet overbevise Østre Landsret om, at han er uskyldig i omfattende økonomisk kriminalitet.



Derfor har landsretten fredag idømt Kristian Kongstad Holm en straf på ubetinget fængsel i tre år og seks måneder.



Den 43-årige mand er ikke selv dukket op til domsafsigelsen. Han bor i Dubai.



I flere manøvrer har han bedrevet underslæb, bedrageri og skyldnersvig tilbage i 2008, 2009 og 2011. Det samlede beløb er på cirka 20 millioner kroner.



Beløbsmæssigt vejer skyldnersviget tungest. Kreditorerne i Holm Estate 4 ApS blev snydt for først 11,4 millioner kroner og derefter cirka seks millioner kroner.



Kriminaliteten foregik blandt andet ved, at Kristian Kongstad Holm overførte en del af købesummen for en ejendom på Gammel Kongevej i København til et selskab i England og andre selskaber, han havde kontrol over.



Et andet forhold drejer sig om bedrageri for en halv million i forbindelse med en handel med en båd.



Det var ikke med vilje, at han skrev et ukorrekt stelnummer i slutsedlen, har Holm sagt.



Landsretten finder imidlertid fejlskriften påfaldende og lægger vægt på Holms skiftende og usikre forklaring.



Netop den tiltaltes konstruerede og utroværdige forklaringer er som et omkvæd i dommens præmisser.



Dommen er en stadfæstelse af en tidligere afgørelse fra Retten i Lyngby i februar sidste år.



Selv om det efterhånden er længe siden, at forholdene blev begået, afviser landsretten at mildne straffen - for eksempel med samfundstjeneste.



I den forbindelse betyder det også noget, at Kristian Kongstad Holm oprindeligt ikke ønskede at give en nærmere forklaring til politiet.



Mere overordnet slår landsretten fast, at Holm har udnyttet situationen til egen fordel, når han har haft rådighed over store beløb.



Ud over fængsel indebærer dommen, at han ikke må deltage i erhvervsvirksomhed i Danmark eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.



/ritzau/