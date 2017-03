Sundhedstip: Spis dig til en bedre træning

Relateret indhold Grafik Artikler

Motionsblog - Din energi til træning kommer fra den mad, du spiser. Maden kan både give dig lyst til at komme af sted eller holde dig tilbage, og er samtidig afgørende for, hvordan din krop kommer sig efter dine strabadser.



Der er utallige nuancer i en præstationsfremmende ernæring, men skal jeg koge min klientvejledning ned til en kraftfuld font – eller broth, som det populært kaldes i dag – så vil følgende være dine fire nøgletal:



1: Antal timer du har til at fylde mad på kroppen efter hård træning



Hvis altså målet er at sparke maksimalt gang i restitutionen og være hurtigst muligt klar til næste ombæring vel at mærke.



Dette er særlig vigtigt, hvis du træner dagligt eller måske endda flere gange om dagen. Perioden efter træning kaldes "det åbne vindue", fordi kroppen her er ekstra parat til at tage i mod de næringsstoffer, der skal bygge kroppen op.



Venter du længere tid med at spise efter træning, vil det tage længere tid for din krop at komme sig efter træningsindsatsen. Emnet har været underlagt en del diskussion, fordi nye forsøg har vist, at man lige så godt kan indtage sine proteiner før, som efter træning. Fair nok, især hvis man styrketræner. Men personligt gad jeg ikke løbe intervaller umiddelbart efter at have dunket en proteinshake.



Så derfor fastholder jeg at flittigt trænende udholdenhedsatleter har gavn af at prioritere eftertræningsmåltidet.



2: Antal timer du bør kunne træne uden at få andet end lidt vand



Træner du mere end en et par timer i streg kan det potentielt fremme din præstationsevne at indtage lidt energi og væske med jævne mellemrum, fx en frugtjuice eller en energigel med lidt vand.



Det holder kroppens energi og væskebalance i gang, så du bliver ved med at kunne yde dit bedste. Ingen regel uden undtagelse, for jeg sætter masser af klienter på at træne langt UDEN tilførsel af energi, fordi det stimulerer fedtforbrændingssystemerne fremragende. Men det beror på en individuel vurdering.



3. Antal træningskriser, du kan løse med mad



a) Du føler dig for flad til at træne

Planlæg et strategisk måltid to timer før træning. Blodsukkerdyk er gift for træningslysten, og det modvirker du med en ostemad, en banan + en håndfuld mandler eller en sund energibar. Med dem i blodet får du blodsukkeret på arbejdstemperatur, så dit humør og din energi stiger.



b) Du går sukkerkold midt i det hele

Sørg for at have vand og lidt hurtig energi med i en lomme. En lille energibar, en gel eller en pakke rosiner fylder ingenting, men giver dig energien tilbage ved at få dit blodsukker til at stige.



c) Du er unødvendigt øm efter træning

Snup en smoothie med farverige bær og ingefær nogle timer før træning. Bærrene mindsker de muskulære ødelæggelser, som træningen forårsager, mens ingefæren får bugt med de betændelsestilstande, som opstår omkring dine led og sener.



4: Antal timer før træning du bør placere visse madvarer og undgå maveproblemer



Mange mennesker døjer med mavekvaler, når de træner hårdt. De fleste gener kan dog forebygges, hvis du sørger for at spise, så det passer til din træning. Her kan du se, hvordan du kan time din mad, så den volder færrest problemer:



Senest 4 timer før: Røget fed fisk og nødder.



Senest 3 timer før: Tørrede bønner og kål. Røget kød.



Senest 2 timer før: Større mængder grove kornprodukter, rødt kød, nødder, fed fisk og tørret frugt.



Senest 1 time før: Moderate mængder grønsager, frugt, fjerkræ og hvid fisk.