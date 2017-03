Fejl lukker for adgangen til Skats Tast Selv-system

Det er ikke muligt at benytte sig af Skats Tast Selv-funktion på skat.dk fredag middag.



Skat meddeler, at adgangen til Tast Selv-løsningen er lukket midlertidigt på grund af en fejl hos leverandøren, CSC.



Fejlen betød, at oplysninger om en mindre rådgivningsvirksomhed og dens cirka 140 kunder var offentligt tilgængelige i en kort periode.



"Jeg kan bekræfte, at der opstod en fejl, hvorefter vi lukkede for adgangen til det berørte system."



"Vi arbejder intensivt for at finde og rette fejlen hurtigst muligt. Jeg beklager naturligvis situationen," forklarer Jørgen Jakobsen, nordisk direktør i CSC ifølge en pressemeddelelse fra Skat.



Det er lige nu ikke muligt at give et bud på, hvornår fejlen er udbedret.



Skat kan heller ikke umiddelbart oplyse, om fejlen har indflydelse på borgernes mulighed for at se deres årsopgørelser mandag.



Skat har i det hele taget ingen kommentarer ud over pressemeddelelsen og henviser til sin underleverandør CSC.



CSC oplyser, at man ingen uddybende oplysninger har til den allerede afgivne skriftlige kommentar.



Skat vil ifølge pressemeddelelsen hurtigst muligt kontakte de borgere, hvis oplysninger har været tilgængelige for andre.



Og så understreger man, at man via logfiler kan se, hvis nogen udefra har været inde for at ændre oplysninger hos de pågældende.



/ritzau/