Advokatfirma tog penge fra konkursbo

Et kendt advokatfirma, Tommy V. Christiansen fra Aarhus, handlede utilbørligt og i strid med konkurslovgivningen, da det i 2015 modtog 150.000 kroner fra en klient, selv om klienten var insolvent.



Derfor har Vestre Landsret dømt advokatfirmaet til at betale pengene tilbage til konkursboet, og hertil kommer knap 64.000 kroner til sagsomkostninger.



Advokatfirmaet førte flere sager for klienten, som ikke havde nogen særskilt firmakonto. Regningerne fra advokaten blev betalt dels fra indehaverens private konto og dels fra hans hustrus konto.



I sommeren 2015 strammede forholdene til, og da advokatfirmaet sendte en regning på 217.000 kroner, kunne klienten ikke betale.



20. august 2015 indgav advokatfirmaet konkursbegæring.



Efterfølgende aftalte parterne, at advokatfirmaet ville trække konkursbegæringen tilbage, hvis man modtog i alt 150.000 kroner af salærkravet.



Advokatfirmaet var bekymret for, om betalingen kunne omstødes efter konkursloven, hvis pengene kom fra det nødlidende firma.



Derfor krævede man, at de 100.000 kroner kom fra det, man i jurasproget kalder tredjemand, mens de 50.000 kroner skulle betales af indehaveren. Pengene kom i kassen, men firmaet gik alligevel konkurs.



Herefter rejste kurator i konkursboet krav om, at advokatfirmaet Tommy V. Christiansen skulle betale de 150.000 kroner tilbage til boet.



Ifølge kurator burde advokaten vide, at firmaet var nødlidende, og at pengene ville forringe firmaets likviditet på en utilbørlig måde.



Både byretten og nu landsretten er enig med kurator.



Retterne siger, at advokatfirmaet burde vide, at klienten var insolvent på det tidspunkt, de 150.000 kroner blev betalt, og dermed er advokaten blevet begunstiget på en utilbørlig måde i forhold til firmaets andre kreditorer.



