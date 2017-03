Relateret indhold Tilføj søgeagent Skat Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Skat

En it-fejl hos Skat betød torsdag, at tilfældige borgeres CPR-numre og skatteoplysninger var synlige for alle. Det skriver branchemediet Version 2.



Skat oplyser til mediet, at der er tale om rådgivningsfirmas kunder, hvis data pludselig kunne tilgås af gud og hver mand.



"I går erfarede vi, at vores leverandør har lavet en alvorlig fejl. Og den fejl betød desværre, at enkelte borgeres oplysninger var synlige for andre."



"Det siger sig selv, at det er fuldstændigt uacceptabelt for Skat, hvis den enkelte borgers oplysninger har været synlige for andre end dem selv," siger kontorchef i Skat Jørgen Wissing Jensen til Version 2.



Hos Skat et man nu i gang med at undersøge, hvad der gik galt, fortæller kontorchefen til Version 2:



"Vi er ved at kigge på loggen, umiddelbart tyder det på, det er et mindre antal."



"Formodentligt lidt over 100. Vi er ved at køre loggen igennem, så vi er sikre på, vi får kontaktet de enkelte borgere og får dem forklaret omkring det databrud, vi har haft."



Trods de åbne data mener Skat ikke, at man som borger bør være nervøs for, at ens skatteoplysninger kan læses af andre.



"Det er ikke noget, man som borger skal gå rundt og bekymre sig om. Vi tager fat i de enkelte borgere her i løbet af dagen, så snart vi har fået identificeret, at deres CPR-numre kan være blandt de viste."



"Lige nu foregår der en ret intens fejlsøgning, hvor både skat og vores leverandør er involveret," siger Jørgen Wissing Jensen til Version 2.



/ritzau/