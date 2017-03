Mange bilister kan måske se frem til at få en pose penge fra Københavns Kommune ind ad døren.



Pengene har de tidligere betalt i parkeringsbøder, men en kendelse i Østre Landsret piller ved kommunens ret til at have opkrævet bøderne.



FDM, der er bilisternes interesseorganisation, har i Østre Landsret fået medhold i, at bilisterne ikke skal stille p-skiven, når de samtidig skulle betale for at parkere bilen på et område med tidsbegrænset parkering.



Kendelsen vækker ikke overraskende glæde hos FDM.



"De færreste regner med, at man skal have både p-billet og sætte p-skiven, og skiltningen har ikke gjort det nemmere for bilisterne at forstå, at der har været tale om en dobbeltordning."



"Derfor er vi selvfølgelig meget tilfredse med, at landsretten giver os medhold i, at ordningen ikke er lovlig," siger Lennart Fogh, advokat og afdelingschef i FDM's juridiske rådgivning, i en pressemeddelelse.



Sagen udspringer af en sag i Dronningegården i indre København. Et medlem af FDM havde fået en bøde i forruden, fordi han havde misforstået skiltene.



Og han er ikke alene. Ifølge FDM har området i flere år været kendt som én af kommunes mest indbringende indtægtskilder for p-afgifter og været genstand for mange klager fra bilister.



Derfor valgte FDM at tage sagen op.



I kendelsen fra Østre Landsret fremgår det, at "der på steder med tidsbegrænset parkering ikke kan stilles krav om anvendelse af parkeringsskive, hvis der stilles krav om parkeringsbillet".



Dermed har Københavns Kommune delt bøder ud i strid med reglerne, lyder det fra FDM. Det kan betyde penge tilbage for tidligere betalte bøder.



"Vi forventer selvfølgelig, at Københavns Kommune selv tager initiativ til at tilbagebetale penge til de bilister, der har fået en afgift for ikke at sætte p-skiven. Sker det ikke, står vi selvfølgelig klar til at hjælpe," siger Lennart Fogh.



FDM klagede i 2013 til kommunen i sagen. Bilisterne tabte i første omgang i fogedretten, men har altså nu fået medhold.



Københavns Kommune valgte for et år siden at ændre på ordningen i Dronningegården, så der i dag ikke længere er tidsbegrænsning.



Det betyder, at bilisterne i stedet skal betale for den tid, de holder parkeret.



