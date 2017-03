Det skriver medierne: Pensam kendte til Hesalights problemer

Berlingske Business

Hesalight-direktør står nu frem og pointerer, at pensionsselskabet Pensam var orienteret om det konkursramte lysfirmas kritiserede regnskabsprincip, som førte til selskabets konkurs, inden Pensam ydede lån på et trecifret millionbeløb. Læs artiklen her I takt med at flere pensionskroner investeres i markedsrenteprodukter i stedet for i garanterede produkter, stiger risikoen for den enkelte pensionskunde. Finanstilsynet tvivler på, at kunderne er klar over det. Læs artiklen her Forventningerne til fremtidens Lego skal skrues ned. Efter næsten et årti med vilde vækstrater er væksten nu aftaget. Legos ny topchef, Bali Padda, har udpeget ny topledelse, hvor blandt andet en ny finansdirektør skal være med til at føre selskabet ind i en ny tid uden mirakelresultater. Læs artiklen her Formanden for konkurstruede Gobike, N. E. Nielsen, anklager By- og Pendlercykel Fonden for at afpresse selskabet. By- og Pendlercykel Fondens formand, Nikolaj Bøgh, ryster på hovedet og kalder det en grov beskyldning. Læs artiklen her Mærsk kalder en oliepris omkring 50 dollar den nye normal, mens regeringen tror, at den vil stige. Det har udgjort den afgørende knast i Tyra-forhandlingerne. Læs artiklen her En række private energiselskaber forsøger at overtage den danske gasdistribution af staten. Men et salg til private kan få negative konsekvenser for både kunder og staten, advarer en forsker. Læs artiklen her Postnord havde vældige ambitioner som distributør af fødevarer. Nu lukker koncernen den forretning, netop som markedet er i fremgang. Læs artiklen her /ritzau/FINANS