Assange vil dele CIA's hackerredskaber med IT-selskaber

WikiLeaks vil dele adgang til CIA's hackerredskaber med IT-virksomheder, så de kan lappe på sikkerhedshuller i deres software.



Det siger Julian Assange, der leder organisationen.



WikiLeaks frigav tirsdag knap 9000 dokumenter, der tilsyneladende afslører, at CIA har flere end 1000 værktøjer til at bryde ind i computere, mobiltelefoner, mobil-apps, Skype-forbindelser, smart-tv fra Samsung og andet elektronisk udstyr.



Organisationen har imidlertid ikke lagt programmer ud, som vil kunne bruges til at samle information fra telefoner, computere og tv-apparater med tilslutning til internettet.



En af de opsigtsvækkende afsløringer er ifølge The New York Times, at CIA og allierede efterretningstjenester er trængt ind i Apple- og Android-smartphones.



Herfra har man kunnet bryde krypteringen på populære apps som WhatsApp, Telegram og Signal.



"Vi har besluttet at arbejde sammen med dem (IT-selskaber, red.) for at give dem eksklusiv adgang til yderligere tekniske detaljer, som vi har, så opdateringer kan udvikles og sendes ud, så folk kan være sikre," sagde Assange ved en online-pressekonference torsdag.



WikiLeaks' afsløringer har skabt bekymring i IT-verdenen og blandt forbrugere for, at der kan have fundet en overvågning sted.



IT-giganter som Apple og Samsung meddelte onsdag, at flere af sikkerhedshullerne allerede er lappet.



CIA har hidtil ikke villet bekræfte ægtheden af de dokumenter, WikiLeaks har lækket, men har blot sagt, at der er grund til at være bekymret.



/ritzau/Reuters