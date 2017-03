Mand med økse sårer mindst fem på tysk banegård

Mindst én gerningsmand har såret mindst fem mennesker med økse ved et angreb på hovedbanegården i den tyske by Düsseldorf torsdag aften.



Det oplyser en polititalsmand ifølge nyhedsbureauet AFP.



Politiet er rykket talstærkt ud, oplyser en talsmand til magasinet Der Spiegel.



Perronerne på banegården er blevet ryddet og området er spærret af, mens planlagte tog enten bliver aflyst eller omdirigeret, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.



Oven over hovedbanegården svæver politiets helikoptere, og bevæbnede specialstyrker er på plads, skriver dpa.



Der er flere ambulancer på stedet. Øjenvidner fortæller om, at flere sårede er blevet båret ud og har modtaget behandling på stedet eller er kørt væk i ambulance.



Der er ikke umiddelbart nogen officielle oplysninger om de såredes tilstand. Avisen Bild erfarer, at ingen er i livsfare.



Der Spiegels udsendte medarbejder beretter om sårede, der ligger blødende på jorden.



Flere øjenvidner bekræfter over for Der Spiegel, at en mand har angrebet flere med en økse.



Ifølge Bild og tv-stationen WDR har politiet anholdt to formodede gerningsmænd. Politiet er nu ved at fastslå, om de har forbindelse til angrebet.



Politiet undersøger området i jagten på flere mulige gerningsmænd, skriver Die Welt.



Det er ikke klart, hvad der ligger bag økseangrebet, ligesom der heller ikke er oplysninger om gerningsmandens eller gerningsmændenes identitet.



Tyskland har tidligere oplevet flere økseangreb, som en mentalt forstyrret gerningsmand stod bag.



I juli angreb en 17-årig asylansøger, bevæbnet med økse og kniv, passagerer på et tog ved byen Würzburg. Ved det angreb blev fem mennesker såret.



/ritzau/