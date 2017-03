Det skriver medierne: Stor spareplan skal gøre Postnord klar til salg

Berlingske Business



Stor spareplan kan gøre Postnord salgsklar



Postnord ruller en massiv redningsplan ud. Det betyder, at de danske husstande kan se frem til kun at modtage post én gang om ugen. Samtidig dropper Postnord at uddele reklamer og lokale ugeaviser. Planen kan koste op mod 4000 danske fyringer over de næste to til tre år. (Forside, side 4-5)



Kunstig ø i Nordsøen skal sende strøm til Europa



Et dansk, et tysk og et hollandsk selskab vil bygge en seks kvadratkilometer stor ø i Nordsøen mellem Danmark og England. Den skal servicere de enorme havvindmølleprojekter, der på sigt vil forsyne 80 mio. europæere med strøm. (Side 14)





Jyllands-Posten Erhverv



Rollerne i bankverdenen er byttet om



Efter fire år som de attraktive virksomhedskunders foretrukne bank i Norden må Nordea vige pladsen for Danske Bank. Det viser den årlige analyse fra konsulenthuset Prospera. Nordeas deroute hos de mest lukrative kunder kommer i forlængelse af en række møgsager og stor utilfredshed blandt ikke mindst danske privatkunder. (Forside, side 6-7)



SAS vil lukke dyb kløft til lavprisselskaber



Det skandinaviske flyselskab SAS jagter flere besparelser. Ny plan for effektiviseringer bliver præsenteret om nogle måneder. Flere hundrede områder er ved at blive endevendt. (Side 4)



Leo Pharma kaster millioner efter nye selskaber



Innovationsenheden hos medicinalselskabet Leo Pharma har investeret i tre nye iværksættervirksomheder. Det essentielle bag investeringerne er data – masser af data. (Side 8)





Børsen



Få milliarder skiller Mærsk og Staten i forhandlinger



Midlertidige lempelser for få mia. kr. fik A.P. Møller-Mærsk og partnerne i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) til at trække sig en halv time før regeringens præsentation af aftalen over for Folketingets partier. (Side 10)



Pensionskasser vil stoppe risikokaos efter kritik



Finanstilsynet kritiserer, at investeringsrisikoen varierer for meget mellem pensionsselskaberne inden for de vigtige markedsrenteprodukter. Brancheforeningen Forsikring & Pension (F&P) svarer, at de allerede er i gang med at ændre opgørelserne. (Side 12)



