CIA raser mod WikiLeaks for at sætte amerikanere i fare

WikiLeaks' lækage af tusindvis af dokumenter, der afslører CIA's hackerredskaber, sætter amerikansk personel i fare og er til gavn for USA's fjender.



Det mener efterretningstjenesten ifølge nyhedsbureauet AFP.



WikiLeaks frigav tirsdag knap 9000 dokumenter, der tilsyneladende afslører, at CIA har flere end 1000 værktøjer til at bryde ind i computere, mobiltelefoner, mobil-apps, Skype-forbindelser, smart-tv fra Samsung og andet elektronisk udstyr.



CIA-talskvinde Heather Fritz Horniak vil ikke bekræfte ægtheden af dokumenterne, men siger, at der er grund til at være bekymret.



"Den amerikanske offentlighed skal være dybt bekymret over enhver offentliggørelse fra WikiLeaks, der har til formål at skade efterretningstjenestens evne til at beskytte USA mod terrorister og andre modstandere," siger hun onsdag.



"Sådanne oplysninger bringer ikke kun amerikansk personel og operationer i fare, men de udstyrer også vores modstandere med værktøjer og oplysninger til at skade os," tilføjer hun.



En af de opsigtsvækkende afsløringer er ifølge The New York Times, at CIA og allierede efterretningstjenester er trængt ind i Apple- og Android-smartphones. Herfra har man kunnet bryde krypteringen på populære apps som WhatsApp, Telegram og Signal.



"Det er CIA's opgave at være innovativ og banebrydende og den første i rækken i den forsvarslinje, der skal beskytte landet mod fjender i udlandet," siger Heather Fritz Horniak.



WikiLeaks oplyser på sin hjemmeside, at dokumenterne om CIA's værktøjer er de første i en serie af udgivelser.



De fleste eksperter mener, at dokumenterne er ægte, og amerikanske medier rapporterer onsdag, at det amerikanske forbundspoliti, FBI, er klar til at indlede en undersøgelse af lækagen.



Ifølge The Washington Post forbereder FBI "en storstilet muldvarpejagt" for at finde ud af, hvordan WikiLeaks har opnået de enorme mængder af information om CIA's hackerværktøjer.



/ritzau/