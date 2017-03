Brasiliens økonomi befinder sig i historisk dårlig form. I 2016 skrumpede landets økonomi med hele 3,6 pct. Faldet overrasker analytikerne, der tidligere har fremlagt bedre prognoser.



Det skriver Financial Times.



Tal fra Brasiliens bilindustri, olieeksport og landbrug viste tegn på forbedringer i de to første måneder af 2017. Tallene udløste positive estimater fra analytikerne, der beskrev, hvordan landets recession havde nået bunden.



Derfor overraskede de nye tal for fjerde kvartal af 2016, der afslørede økonomisk nedgang for ottende kvartal i træk.



Landets økonomiske diagnose skyldes tårnhøj inflation, recession, høje renter og et enormt underskud i budgettet.



Det har været Brasiliens præsidents, Michel Temers, store udfordring, at vende økonomien, efter at han overtog embedet fra den skandaleramte Dilma Rousseff.



"Der er tegn på forbedringer," siger Neil Shearing, chef i Capital Economics, til Financial Times.



Præsidenten har blandt andet indført finansielle reformer, der har ført til ændringer i landets ustabile pensionssystem. Det næste punkt på dagsordenen er Brasiliens høje arbejdsløshed.



Temer håber på en plan inden han begynder på sin valgkampagne til næste år, men denne kan muligvis spoleres af beskyldninger om korruption.



/ritzau/FINANS