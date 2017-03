Det skriver medierne: Mobilepay går til angreb på Nets

Jyllands-Posten Erhverv

Mens betalingsvirksomheden Nets må se sin aktiekurs fortsætte nedturen, er flere af selskabets store kunder på vej i armene på konkurrenten Mobilepay. Mobilepays nye løsning for abonnementsbetaling udfordrer direkte Nets' økonomiske guldæg, Betalingsservice. Læs artiklen her En stadig større del af landbrugsstøtten fra EU bliver udbetalt direkte til de danske banker. Samlet set har landbrugets kreditorer opsnappet et rekordstort beløb på 2,1 mia. kr. af EU-støtten i 2016, og det er bankerne, der har lagt beslag på langt størstedelen af disse penge. Læs artiklen her En ny nordsøaftale vil i en årrække udhule statskassen. Diskussionen om, hvordan hullet bedst dækkes, kan udskyde en aftale til næste uge. Læs artiklen her Lønsomhed har i ti år været værktøjsfirmaet Staco Nordics kendetegn. Nu åbner direktøren for aktiviteter i udlandet, hvor han forventer at fordoble selskabets omsætning. Læs artiklen her Finanstilsynet overvejer strammere regler for alternative investeringer. Jagten på afkast har fået danske pensionsselskaber til at satse godt 270 mia. kr. på alternative investeringer som solceller, infrastruktur og unoterede virksomheder. De mindre pensionsselskaber bør gå sammen, mener Nordea Li v. Læs artiklen her Skatteminister Karsten Lauritzens (V) omfattende plan for fremtidens skattevæsen lader vente på sig. Planen skulle ellers have været offentliggjort i starten af 2017. Allerede nu er der dog bekymring om den ventede opsplitning af Skat. Læs artiklen her Efter tre års nedtur går det igen fremad for Ruslands økonomi. Men tidligere tiders handelseventyr venter ikke lige om hjørnet på det, der i 2014 var Danmarks 13.-største eksportmarked. Læs artiklen her /ritzau/FINANS