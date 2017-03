Københavns Hovedbanegård har tirsdag eftermiddag været evakueret af politiet grundet et mistænkeligt forhold.



Det har dog vist sig at være falsk alarm, og derfor er evakueringen af hovedbanegården nu ophævet igen.



"Københavns politi har undersøgt et mistænkeligt forhold på Københavns Hovedbanegård. Forholdet viste sig at være grundløst. Normal trafik," oplyser Københavns Politi på Twitter.



Togtrafikken har ikke været berørt af evakueringen.