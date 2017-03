Episode sætter stopper for IC4-drift - DSB varsler aflysninger og forsinkelser

Relateret indhold Artikler

DSB kommer de næste dage ikke til at fragte passagerer rundt i landet med de problemramte IC4-tog.



I en pressemeddelelse oplyser DSB tirsdag eftermiddag, at man stopper al passagerdrift med IC4-tog på grund af en episode tidligere i dag, hvor en hydraulikpumpe gik løs på et IC4-tog i nærheden af Hedehusene Station.



"Vi er lige nu i gang med at undersøge årsagerne til episoden og har valgt at tage IC4-togene ud af passagerdrift," siger Anders Egehus, driftsdirektør i DSB i meddelelsen, og fortsætter:



"Vi har for cirka to uger siden haft en episode, der umiddelbart kan minde om dagens hændelse. På den baggrund har vi valgt at indstille passagerdriften med IC4. Vi vil nu analysere hændelserne og derefter vurdere genindsættelsen af IC4-togene."



Også Havarikommissionen er "rutinemæssigt blevet orienteret om episoden," oplyser DSB.



Selskabet varsler nu "ændringer og aflysninger i togtrafikken resten af dagen, i morgen tidlig og formentlig i de kommende dage" og henviser til sin hjemmeside og Rejseplanen, hvor man opdaterer løbende med ændringer.



Ifølge den seneste IC4-driftsstatus har DSB i alt 77 IC4-tog, men kun omkring halvdelen er i drift.