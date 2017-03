Relateret indhold Tilføj søgeagent Københavns Politi Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Københavns Politi

Opdateret kl. 13.25 - To mænd er tirsdag anholdt og sigtet i en sag om moms- og skattesvindel for 40 millioner kroner.



Det oplyser Københavns Politi.



Den ene mand bliver fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.



Det sker i Dommervagten i København onsdag, oplyser politiet.



Det skyldes, at han menes at have spillet en central rolle i den økonomiske kriminalitet, som skal være foregået igennem en årrække.



I en pressemeddelelse taler politiet om "massiv svindel", som er meget samfundsskadeligt.



"Vi skal derfor have fat i de styrende personer i disse sager og ikke kun stråmændene," siger vicepolitiinspektør Peter Reisz.



De anholdte er henholdsvis 40 og 41 år. Begge har bopæl i Københavnsområdet.



I forbindelse med tirsdagens aktion er ti adresser i København og på Vestsjælland blevet ransaget.



/ritzau/