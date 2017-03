Er det fremtiden? 3D-printer bygger hus på kun 24 timer

3D-printeren, som ses her på billedet, stod for opførslen af husets hovedkomponenter. Elementer som vinduer, møbler og maling er senere blevet tilføjet uden printerens hjælp. Foto: Apis Cor

Den russiske virksomhed Apis Cor har i de seneste dage skabt stor opmærksomhed blandt Facebook-brugere verden over.Årsagen til den store 'hype' er en avanceret 3D-printer, der i videooptagelser viser sit værd ved at opføre et hus på 24 timer. Huset, der er 37 m2 stort, er opført i den russiske by Stupino, og byggeriets samlede omkostninger løber op i kun 70.000 kr."Vores vision er at ændre den generelle opfattelse af, at byggearbejde ikke kan blive gennemført hurtigt, miljøvenligt, effektivt og holdbart på samme tid," siger Apis Cors stifter Nikita Chen-yun-tai på virksomhedens hjemmeside.Ifølge Wilson Ricardo, som er konsulent og ekspert i betonbyggeri hos Teknologisk Institut, er det et spændende stykke byggearbejde, som Apis Cors 3D-printer står bag."Selvom teknologien er blevet anvendt før, er jeg imponeret over resultatet. Den printer et hus, og det er der altså ikke mange 3D-printere, som har gjort på succesfuld vis," skriver Wilson Ricardo i en mail til Børsen.Dog er den overbevisende teknologi ikke ensbetydende med, at vi inden for en nær fremtid kan forvente 3D-printere overtage det overordnede arbejde på byggepladserne."Der er en række ikke-teknologiske barrierer, vi står over for, fordi der endnu ikke findes hverken retningslinjer eller tekniske standarder relateret til 3D-printede byggerier," lyder det fra Wilson Ricardo."Og derudover kommer det til at tage en rum tid at udvikle disse retningslinjer for derefter at få dem godkendt på EU-niveau," skriver han.Apis Cors teknologi er ikke unik, lyder vurderingen fra Wilson Ricardo, som peger på en håndfuld andre projekter med 3D-printere, der har opført betonkonstruktioner. Han peger bl.a. på den amerikanske virksomhed Total Kustom, som har 3D-printet en hel sektion af et hotel i Manila, hovedstaden på Filippinerne.WinSun, en kinesisk virksomhed med ekspertise inden for 3D-print, har anvendt samme teknologiske metode til at producere diverse byggeelementer, meddeler Wilson Ricardo, der forudser, at 3D-printere med tiden får en langt mere bærende rolle."På sigt vil teknologien bevæge sig et skridt nærmere byggepladsen og har potentialet til at erstatte en stor del af de nuværende byggemetoder," skriver Wilson Ricardo.