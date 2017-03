Lavine på fransk piste skaber frygt i populær skisportsby

Relateret indhold Tilføj søgeagent Twitter Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Twitter

Opdateret kl. 12.35 - En større lavine har tirsdag formiddag udløst bekymring for adskillige skiløbere ved det franske skisportssted Tignes.



Lokale myndigheder bekræfter lidt efter middag, at ingen er omkommet i sneskreddet.



"Flere skiløbere var berørt, og de får hjælp af vores folk," hedder det i en udtalelse fra skisportsstedet Tignes.



Det forlød tidligere fra politiet, at mange personer var revet med af lavinen på en blå piste. En blå piste er en mellemsvær skibakke.



"Ifølge vidner er adskillige personer begravet under lavinen," siger en talsmand for politiet til avisen Le Dauphiné.



Disse oplysninger blev siden bekræftet af politiet over for nyhedsbureauet Reuters.



Det står endnu ikke klart, om disse mennesker selv kunne slippe ud af snemasserne, eller om de er reddet ud.



"Redningsarbejdere blev straks sendt ud. Efter man har søgt, står det klart, at der ingen ofre er," skriver skisportsstedet.



Det fremgår dog af flere foto på sociale medier - blandt andet på Twitter - at skiløbere kom kørende ned ad den blå piste, i perioden efter lavinen havde ramt.



Alarmen til redningshold gik omkring klokken 10 tirsdag formiddag, skriver den franske avis.



Vejret forhindrer brug af helikoptere.



Det betyder ifølge Le Dauphiné, at det centrale franske redningshold, der er placeret i Courchevel, måtte benytte landeveje for at nå frem.



Der er 80 kilometer ad landevejen imellem de to byer. Luftlinjen er under 30 kilometer.



Tignes ligger i Alperne omkring 10 kilometer fra grænsen til Italien.



Lavinen var ikke helt uventet. Risikoen for et sneskred blev tirsdag morgen vurderet til fire på en skala med fem trin.



Når vurderingen sættes til fem, holdes alle pister lukket.



13. februar kostede en lavine i det samme område fire mennesker livet. De var gået uden for pisterne.



Borgerservice undersøger i øjeblikket, om der er danskere i ulykken.



/ritzau/