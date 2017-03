Irakiske styrker overtager sidste IS-skanse i Mosul

Irakiske elitestyrker har natten til tirsdag taget kontrollen over det sidste store område, der bliver kontrolleret af den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat (IS) i den irakiske by Mosul.



På samme tid blev en vigtig rute til byen Raqqa også overtaget i en offensiv, der blev støttet af USA.



Også en stor bank i byens centrum og en bygning, der af IS blev brugt som retssal til at diktere blandt andet stening og afhugning af lemmer, er tilbage på irakiske hænder.



De irakiske styrker stormede en række tidligere regeringsbygninger, som er blevet overtaget af IS. Det siger oberstløjtnant Abdel Amir al-Mohammadawi til nyhedsbureauet Reuters.



At overtage regeringsbygningerne vil hjælpe irakiske styrker med at angribe IS i det nærliggende bycentrum.



Det markerer ligeledes et symbolsk skridt mod at tage kontrollen over Mosul tilbage.



Offensiven, der har til formål at tilbageerobre Mosul, begyndte 17. oktober.



Den går nu ind i en mere kompliceret fase, når det gamle bycentrum, der er tæt befolket, skal erobres tilbage.



Ifølge irakisk militær er der tusindvis af soldater fra IS blandt de tilbageværende borgere i den gamle bydel.



Islamisk Stat er generelt på tilbagetog flere steder.



For nylig måtte ekstremisterne igen trække sig fra den historiske by Palmyra, der ligger 200 kilometer syd for Raqqa.



Gruppen har imidlertid placeret mange landminer i området, så det er vanskeligt at genindtage byen.



Palmyra er kendt for sine oldtidsruiner, der er på Unescos liste over verdens naturarv.



Byen har været skiftevis på Islamisk Stats og den syriske regerings hænder siden maj 2015, da IS første gang indtog byen.



Islamisk Stat bliver bekæmpet fra alle sider i både Irak og Syrien, hvor gruppens selvudråbte kalifat strækker sig.



Der ventes en offensiv mod det syriske hovedsæde i Raqqa inden længe.



Konflikten og krigen i Syrien har stået på siden marts 2011. Den går dermed ind i sit syvende år.



/ritzau/Reuters