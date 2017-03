Millionkrav på vej til danskere med skjulte bankkonti

Relateret indhold Tilføj søgeagent Skat

Politiken Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Politiken

Skat

Der er skattesager på vej mod 49 danskere, som har skjult formuer i en schweizisk bank. Det skriver Politiken.



Skat forlanger, at de skal betale tæt på 100 millioner kroner til statskassen.



Det er resultatet af Skats kulegravning af dokumenter om flere end 100.000 konti i HSBC-banken i Genève i Schweiz. Her havde 349 danskere anbragt et milliardbeløb.



Oplysningerne stammede fra en lækage fra banken i Genève, som blev afleveret til skattemyndighederne i Frankrig i 2009.



Fra 2010 delte Frankrig de lækkede dokumenter med andre lande, som bad om det, efter at lækagen havde været omtalt i flere medier.



Alligevel bad Skat i Danmark først om oplysningerne i februar 2015. Det skete, efter at Politiken dækkede, hvordan også danskere havde penge i skattely.



Resultatet er, at et antal danskere med gemte formuer i Schweiz slipper for at afregne med statskassen, fordi sagerne er forældede.



Lisbeth Rasmussen, underdirektør i Skat, oplyser til Politiken, at i alt 312 sager er "henlagt".



Nogle, fordi der viste sig at være gode og lovlige grunde til kontoen i Schweiz, andre, fordi Skat ikke kan løfte bevisbyrden, eller fordi sagerne er forældede.



Skats gennemgang af sagerne tyder på, at et flertal af danskerne brugte banken i Schweiz til at gemme formuer.



To ud af tre af de danske kunder lagde ikke selv navn til kontiene, men skjulte sig bag et anonymt offshoreselskab eller havde en såkaldt nummerkonto, som kun er identificeret med en tal- eller bogstavkode.



Skat satser på at få i alt 96 millioner kroner ind i den danske statskasse fra 49 sager.



Til sammenligning har Storbritannien, som satte 300 skattefolk på sagen allerede i 2010, rejst mere end 1000 sager og hentet cirka 1,2 milliarder kroner ind fra britiske skatteunddragere.



/ritzau/