Det skriver medierne: Udbyttefest i danske virksomheder

Berlingske Business

Børsen

Jyllands-Posten Erhverv

De store danske virksomheder skruer igen op for udbytterne, viser en gennemgang, som Berlingske har foretaget. Virksomhederne tøver med at investere, men det vil storinvestoren ATP hellere have end udbyttemilliarder. Læs artiklen her Efter at have løftet den juridiske sabel allerede for en måned siden har Novo Nordisk nu valgt at slæbe verdens største kopigigant, Teva, i retten, fordi det israelske selskab vil kopiere Novos supersællert Victoza. Læs artiklen her Fra 2008 til 2015 fik danskerne en fremgang i deres realløn på 0,6 pct. om året i gennemsnit. Det er mindre end fremgangen i vores nabolande, viser nye tal. Det er afgørende, at vi bliver mere effektive, fremhæver både LO og Dansk Industri. Læs artiklen her De danske pensionskasser har i høj grad fået øjnene op for at investere i hotelbranchen, der i disse år skovler penge ind. Pensionskæmpen ATP har i mange år været i hotelbranchen og har 2,7 mia. kr. investeret i hoteller i Danmark. Heraf er 1,9 mia. kr. investeret inden for de seneste 18 måneder. Læs artiklen her Det fynske robotselskab Universal Robots vokser fortsat massivt. Selskabet, der producerer robotarme, venter, at omsætningen runder 1 mia. kr. i løbet af 2017. I 2016 vokser salget af robotarme med 62 pct. til 662 mio. kr. Læs artiklen her Mobilepay får foden inden for hos et stort antal butikskæder gennem en ny aftale. Men Mark Wraa-Hansen, der er topchef i Danske Bank-ejede betalingssystem, efterlyser mere samarbejde i Norden og vil have en nordisk standard for mobilbetaling. Læs artiklen her Besparelser på bedre og færre indkøbsaftaler vil ifølge FLSmidth give 100 mio. kr. ekstra på bundlinjen i 2017. Ingeniørgiganten har siden august skåret omkring 3700 leverandører væk. Læs artiklen her Der skal endnu mere fart over feltet i Novo Nordisk, og her spiller særligt to lægemidler - Tresiba og Victoza - en nøglerolle. Topledelsens langsigtede bonusmål vil være knyttet til salgsfremgang, så omsætningen på knap 112 mia. kr. sidste år skal stige langt hurtigere end de 4 pct., der kendetegnede 2016. Læs artiklen her /ritzau/FINANS