160 meldes dræbt i Myanmar i strid nær grænsen til Kina

Relateret indhold Tilføj søgeagent FN Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer FN

Mindst 160 mennesker er dræbt de seneste tre måneder i Myanmar i sammenstød mellem militæret og væbnede grupper i nord, siger en højtstående militærkilde.



Det er sket sideløbende med forsøg på at bringe en vaklende fredsproces tilbage på sporet.



Flere end 20.000 er fordrevet, siden kampe mellem militæret og flere etniske grupper brød ud nær grænsen til Kina i november 2016.



Uroen er bølget gennem delstaterne Shan og Kachin. Det har vanskeliggjort regeringens forsøg på at slutte en årtier lang konflikt i regionen.



Militæret satte gang i en offensiv i 2016, da flere grupper kendt som Den Nordlige Alliance havde angrebet i Shan.



Luftvåbnet har bombet, og militæret har angrebet med artilleri.



Iagttagere siger ifølge det franske nyhedsbureau AFP, at uroen ikke siden 1980'erne har været så voldsom, som den er i øjeblikket.



FN har advaret om en mulig humanitær krise i regionen.



/ritzau/AFP