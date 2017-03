Landsret frakender tidligere racerkører kørekortet

Østre Landsret har mandag valgt at stadfæste byrettens dom mod den tidligere racerkører Thorkild Thyrring.



Thyrring blev i december 2014 af Retten i Lyngby frakendt sit kørekort i halvandet år.



Det skyldtes en sag fra 2012, hvor den tidligere racerkører kørte for stærkt.



Thyrring havde kørt 84 kilometer på Strandvejen nord for København, hvor den højst tilladte hastighed er 50 kilometer i timen.



70-årige Thyrring har tidligere fortalt, at han følte sig truet og derfor overskred fartgrænsen.



Ud over at Thyrring er blevet frakendt sit kørekort, skal han også betale sagens omkostninger.



/ritzau/