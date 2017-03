It-råd om angreb mod netbanker: Svært helt at undgå

Truslen mod bankkunders konti blev forstærket i slutningen af 2016, hvor cyberkriminelle igen og igen slog til mod danske netbanker.



I fjerde kvartal steg antallet af angreb således med 40 procent sammenlignet med det foregående kvartal, oplyser brancheorganisationen Finans Danmark.



Hos Rådet for Digital Sikkerhed genkender formand Rasmus Theede udviklingen. Han påpeger dog, at bankernes it-sikkerhed i Danmark blandt andet på grund af systemet med Nem-id er relativt høj.



Og det samme er befolkningens fokus på sikkerhed.



- Generelt er vi blevet bedre til at passe på vores personlige oplysninger. Det halter stadig nogle steder, og vi skal stadig have fokus på at uddanne borgerne i sikker adfærd på nettet.



- Men det er umuligt at sikre sig fuldstændigt mod forbrydere, siger han.



Angrebene fra de it-kriminelle sker primært ved såkaldte social engineering-metoder eller phishing. I de tilfælde lokker kriminelle personlige oplysninger og koder ud af bankkunderne via eksempelvis e-mails og sms-beskeder.



I oktober, november og december var der 818 forsøg på at angribe netbanker, efter at kunder blev franarret oplysninger.



I de forgående ni måneder af 2016 var der sammenlagt 972 forsøg.



- Med phishing-mails skyder man med spredehagl, og det vil altid lykkes at ramme nogen. De kriminelle forsøger at skabe enten en glæde- eller skrækeffekt, som får folk til at slå hjernen fra, siger Rasmus Theede.



I stort set alle tilfælde dækker bankerne de penge, som it-kriminelle får fat i, og i 2016 kostede de kriminelle anslag 7,2 millioner kroner for bankerne.



Rasmus Theede påpeger, at bankernes økonomiske tab er lavt, når man ser på antallet af pengeoverførsler, der hver dag går igennem netbankerne.



Han understreger samtidig, at det er en balancegang at sikre it-sikkerheden uden samtidig at skade den digitale udvikling.



- Vi skal passe på, at det ikke bliver så besværligt, at borgerne ikke kan finde ud af at handle på nettet og bruge deres netbank, siger Rasmus Theede.



/ritzau/