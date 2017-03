Taberen Sarkozy kræver krisemøde i sit problemfyldte parti

Nicolas Sarkozy, som Frankrigs konservative for længst har kasseret som mulig præsident, foreslår et krisemøde med sine partifæller.



Den tidligere præsident vil mødes med Francois Fillon og Alain Juppé for at søge en løsning på de store problemer i det konservative parti.



Det siger Sarkozy ifølge avisen Le Monde.



Ved primærvalget sidste år vandt François Fillon. Men han er siden blevet centrum i en ganske alvorlig efterforskning af et fiktivt job til sin kone.



Han har afvist at trække sig som sit partis kandidat ved præsidentvalget i april og maj.



- Ingen kan forhindre mig i at være kandidat, sagde Fillon søndag aften i et interview på fransk tv.



I interviewet gentog han, at efterforskningen, der handler om muligt misbrug af offentlige midler til aflønning af kone og børn, er politisk motiveret.



Familiemedlemmerne skal være blevet betalt for arbejde, som de ikke har udført.



/ritzau/Reuters