Merkels stabschef kalder Erdogans nazisnak uacceptabel

Angela Merkels stabschef kritiserer den tyrkiske præsident, som har sagt, at en aflysning af tyrkiske valgmøder i Tyskland "minder om nazitiden".



Den udtalelse er "totalt uacceptabel", siger stabschef Peter Altmaier til ARD.



Tyskland og Tyrkiet er havnet i en diplomatisk krise, efter at en række valgmøder med deltagelse fra forskellige tyrkiske ministre i tyske byer er blevet aflyst af sikkerhedsmæssige årsager i den forgangne uge.



- Regeringen vil gøre det meget klart. Der er absolut ingen rimelig grund til, at vi skal lade os kritisere på grund af dette, siger Altmaier.



I weekenden langede Recep Tayyip Erdogan ud efter den tyske regering.



- Jeres fremgangsmåde er ikke anderledes end nazisternes dengang, sagde han under en kvindemarch i Istanbul.



Præsidenten lod det ikke blive ved denne ene provokation. Han slog en streg under med opfølgningen:



- Jeg troede, at Tyskland for længst var gået bort fra dette (nazisternes fremgangsmåde, red.). Men vi tog fejl.



Tyrkiet skal stemme om en forfatningsændring i april. Den vil give Erdogan mere magt.



/ritzau/Reuters