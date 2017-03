Lisbeth Knudsen: Spændende tanke at flytte DR-orkester

De politiske takter om at flytte DR's symfoniorkester ud af DR og ind i Det Kongelige Teater bliver modtaget en smule agtpågivende i teatrets bestyrelse.



Teatret har selv været tvunget til at sætte kniven ind og skære ind til benet, og derfor understreger bestyrelsesformanden, der også er tidligere nyhedsdirektør i DR, Lisbeth Knudsen, at pengene skal med i flyttehandlen.



- Vi taler her om to orkestre, Det Kongelige Kapel og Danmarks Radios Symfoniorkester, der hver især er fremragende orkestre.



- Derfor er det rigtig vigtigt, at man kan nå frem til, at det samlede udbud bliver styrket ved sådan en løsning, siger Lisbeth Knudsen.



Stolene er varme under landets orkestre i disse dage, efter kulturminister Mette Boch (LA) har udtalt, at hun ønsker at gribe ind over for dem ved de forestående politiske forhandlinger om støtten til medier.



Blandt andet lufter ministeren i en kronik i Jyllands-Posten ideen om at fjerne DR's musiske aktiviteter og lægge DR SymfoniOrkestret ind under Det Kongelige Teater.



En model Lisbeth Knudsen ikke vil afvise - hvis altså pengene følger med.



- Det er en spændende tanke, hvis det samlet set ikke er en spareøvelse, siger hun.



Ifølge Mette Bochs kronik kan det dog ikke undgås at skære på nogle af landets orkestre, hvis man fortsat vil have den klassiske musik i land og by.



Hun foreslår at nedlægge Copenhagen Phil, hele Sjællands symfoniorkester, for på den måde at kunne sikre stillinger til musikerne i de fem landsdelsorkestre, der er trængte økonomisk.



Det Kongelige Teater har selv skulle spare store beløb de senere år.



Men adspurgt om man nogensinde har fundet det problematisk, at DR har konkurreret med teatret ved at have et symfoniorkester, er svaret et klar "nej".



- Det er der ikke tale om. Det har eksisteret sådan i mange år, vi har haft en rigtig god sameksistens med Danmarks Radio og et godt samarbejde, siger Lisbeth Knudsen.



