Kina holder igen med udgifterne til militæret

Relateret indhold Tilføj søgeagent Det Hvide Hus Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler

Kina vil i 2017 øge sit forsvarsbudget med cirka 7 pct. Det er den laveste forøgelse siden 2010.



Sidste år, da tempoet i Kinas økonomiske vækst blev mere langsom, blev forsvarsbudgettet sat op med 7,6 procent.



Stigningen i år begrundes blandt andet med, at Kina "skal sikre sig mod udefrakommende indblanding i tvisterne".



Ifølge nyhedsbureauet Reuters er det muligvis en henvisning til uenighederne mellem Kina og en række lande om de maritime grænser i Det Sydkinesiske Hav.



Det eksakte beløb for dette års udgifter til militæret ventes at blive afsløret søndag i forbindelse med førstedagen af den årlige samling af parlamentet i Beijing.



Ifølge Fu Ying, talskvinde for parlamentet, vil forsvarsudgifterne i år udgøre omkring 1,3 procent af bruttonationalproduktet.



Det er nogenlunde samme andel som i de foregående år.



I 2016 brugte Kina ifølge de officielle tal 954,35 milliarder yuan, det svarer til 969 milliarder kroner, på sit forsvar.



Udenlandske iagttagere mener ifølge Reuters dog, at de faktiske investeringer er større.



Det amerikanske forsvarsbudget er fortsat langt større end Kinas.



Det Hvide Hus foreslog i denne uge en forøgelse i år på ti procent til 603 milliarder dollar. Det er næsten fire gange mere end Kinas forsvarsbudget.



/ritzau/Reuters