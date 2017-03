Kina går til stålet for at gøre himlen blå igen

Relateret indhold Tilføj søgeagent Li Keqiang Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Li Keqiang

Kina fortsætter bestræbelserne på at slippe af med noget af den luftforurening, som er en jævnligt tilbagevendende plage i mange af landets storbyer.



I 2017 vil Kina skære produktionen af stål og kul med henholdsvis 50 millioner ton og 150 millioner ton.



Målsætningen fremgår af en arbejdsrapport for de knap 3000 delegerede, der fra søndag og halvanden uge frem deltager i den årlige parlamentssamling i Beijing.



En række kraftværker, der fyrer på kul, vil blive lukket. Desuden vil opførelsen af et uoplyst antal planlagte kulkraftværker blive indstillet.



Løfterne er en del af det kommunistiske styres flere års indsats for at reducere kuls andel i Kina samlede energiforsyning.



"Vi vil gøre vores himmel blå igen," siger premierminister Li Keqiang ved åbningen af folkekongressen søndag.



Derfor gentager han også en advarsel om, at overvågning af sværindustrien er skærpet, samt at der vil blive slået hårdt ned på virksomheder og embedsfolk, som ser stort på de regler for luftkvalitet, der er udstukket fra Beijing.



"Embedsfolk, som gør et dårligt job i at håndhæve loven, som vel vidende tillader brud på miljøregler eller reagerer utilstrækkeligt på forværring af luftkvaliteten, vil blive holdt ansvarlige," siger premierministeren.



I den nordlige og mest industritunge del af Kina er Beijing og andre millionbyer til tider indhyllet i så tæt en smog fra især kul- og stålværker, at toppen af højhuse ikke kan ses.



/ritzau/Reuters