Det skriver medierne: Carlsberg vil indtage London med øl til hipstere

Carlsberg forsøger med ny salgsstrategi at slå tilbage mod den hårde konkurrence på det britiske ølmarked. Det internationale danske bryggeri lancerer en ny underafdeling, der skal få flere af Carlsbergs specialøl ind på det pressede marked. Det skriver Berlingske Business Dette års Iværksætterbarometer, der indeholder den hidtil største kortlægning af, hvad der karakteriserer danske iværksættere, viser, at danske iværksættere ser sig som fleksible, handlekraftige og idérige. De er ikke typerne, der lever stille, er detaljeorienterede eller kan lide at være i centrum. Det skriver Berlingske Business Jakob Jønck, stifter af Edomondo, og Thomas Ambus, der kun to måneder efter at have lanceret den digitale kogebogsapp SimpleFeast, er nu klar til at udvide forretningen med økologiske middagsretter leveret til døren. Det skriver Berlingske Business.Mangemilliardæren Petter Stordalen vil firedoble sin andel i det københavnske hotelmarked, men det bliver ikke nemt, for rivalerne er også på opkøbsjagt. Det skriver Børsen Presset på kronen er det største siden kronekrigen for to år siden. Nationalbankens kroneforsvar med negative renter koster virksomheder dyrt. Det skriver Børsen Topledelserne i de danske virksomheder presser på for at få stadig større lønpakker, mærker storinvestoren ATP, som presser imod. De danske cheflønninger er rimelige, som de er, siger pensionsselskaberne. Det skriver Jyllands-Posten Erhverv Olieselskabet Exxon's topchef er rykket ind i Donald Trumps regering, men hans afløser har overrasket med en drastisk nedskrivning af oliereserverne og en intens satsning på skiferolie. Det skriver Jyllands-Posten Erhverv Som ny frontfigur for finanssektorens interesseorganisation skal Nykredits koncernchef, Michael Rasmussen, i den kommende tid tale konkurrenten Jyske Banks sag. Det skriver Jyllands-Posten Erhverv /ritzau/FINANS