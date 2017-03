Relateret indhold Tilføj søgeagent DR

EU Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer DR

EU

Er uheldet ude, kan hjælpen i fremtiden lige så vel komme fra Tyskland som fra Danmark.



En ny beredskabsaftale mellem Danmark og Tyskland skal nemlig sikre, at det er den nærmeste ambulance eller brandbil, der bliver sendt afsted, også selv om den kommer fra den anden side grænsen.



Det skriver DR Syd søndag.



Formanden for Brand og Redning Sønderjyllands Beredskabskommission, H.P. Geil, der også er Venstre-borgmester i Haderslev, er glad for aftalen.



- Alt, hvad der kan komme grænselandet til gode i form af et bedre beredskab for borgerne, kan vi kun være glade for, siger han til DR Syd.



Tidligere erfaringer viser dog, at det er detaljerne i den slags samarbejdsaftaler, der kan volde problemer.



Især hvem der har kommandoen, hvilket sprog redderne skal tale, og hvilke regler og love man skal arbejde efter, når ambulancer og brandbiler befinder sig på den anden side af grænsen.



Men H.P. Geil tror ikke, at de gode intentioner vil strande i bureaukratisk fnidder.



- Jeg er overbevist om, at de reddere, der er i ambulancerne, om de er tyske eller danske, har det ene formål at redde liv. Det er borgerne, der kommer i første række, siger han.



EU har støttet det treårige samarbejdsprojekt med 2,7 millioner kroner.



/ritzau/