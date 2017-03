Medie: Peugeot køber Opel af General Motors

Et stort opkøb i bilbranchen ser ud til at være lige på trapperne.



Ifølge Bloomberg vil PSA Group, der står bag Peugeot og Citroën, mandag holde et pressemøde i Paris sammen med General Motors, hvor PSA Group vil offentliggøre opkøbet af Opel fra netop General Motors.



Kilder fortæller til Bloomberg, at de to bilfabrikanter er blevet enige om en rammeaftale for en handel. Hvis det går igennem, vil PSA Group blive den næststørste bilfabrikant i Europa efter Volkswagen.



Hverken Opel eller PSA Group har ønsket at kommentere Bloombergs artikel.



Kræver store nedskæringer



Bloomberg har tidligere beskrevet, at Opel koster i omegnen af 14 mia. kr.



En af de store udfordringer ved opkøbet af Opel er, at der skal skæres drastisk i omkostningerne, før det er en rentabel forretning.



Det kan blive svært at skære i omkostningerne, uden at fagforeninger og regeringer i Europa bliver utilfredse, da det kan gå udover løn- og arbejdsvilkår.



I 2016 tabte General Motors 257 millioner dollar på de europæiske marked. Det er sekstende år i træk, at firmaet tabte penge i Europa. Med salget af Opel vil General Motors være helt ude af det europæiske marked.