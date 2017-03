35.000 får ny overenskomst på transportområdet: Se lønstigningen her

Dansk Industri (DI) og 3F Transport har lørdag indgået en ny treårig overenskomst på transportområdet.



Aftalen indebærer blandt andet, at normallønnen stiger med 2,50 kr. om året i både 2017, 2018 og 2019. Derudover stiger genetillægget med 1,6 pct. om året i de tre år.



Også lærlinge og elever kan se frem til en lønstigning. Den lyder på 1,7 pct. om året.



"Vi er blevet enige om en god og ansvarlig treårig overenskomst, som vil hjælpe danske virksomheder til en bedre konkurrenceevne, så vi kan få stærkere virksomheder og flere arbejdspladser i Danmark," udtaler Karsten Dybvad, adm. direktør i DI i en pressemeddelelse.



Med overenskomsten på plads forventes den anden store overenskomst på transportområdet mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og 3F at være på plads snart.



Dermed vil i alt 35.000 personer på transportområdet have fået ny overenskomst, som gælder fra 1. marts 2017 til 1. marts 2020.



1200 kroner ekstra om måneden



Jan Villadsen, formand for 3F transport, oplyser i en pressemeddelelse, at lønstigningerne forventes at sikre en reallønsfremgang til transportfolkene.



"Lønstigningerne direkte på timelønnen giver mindst 1.200 kroner mere om måneden over de næste tre år. Oven i kommer en fordobling af den særlige opsparing, der stiger fra 2 til 4 procent af lønnen," lyder det fra Jan Villadsen, der fortsætter:



"Det svarer til en yderlige lønstigning på mindst 500 kroner om måneden, der kan bruges til ekstra pension, børneomsorgsdage eller udbetales som del af lønnen to gange om året. Vi forventer, det vil forbedre reallønnen mærkbart."



Vil uddanne flere faglærte



Det spirrende opsving i dansk økonomi har betydet, at der i flere brancher i Danmark er begyndt at opstå mangel på kvalificeret arbejdskraft - såkaldte flaskehalsproblemer.



Overenskomsten mellem DI og 3F betyder også, at støtten til medarbejderes selvvalgte uddannelse stiger fra 55 til 80 kr. i timen. Derudover er parterne blevet enige om at oprette en konsulenttjeneste, som skal sikre flere faglærte i transport- og logistikbranchen.



Desuden kan medarbejderes særlige opsparing og pensionsbidrag blive konverteret til op til 32 såkaldte seniorfridage, hvis man har mindre end fem år tilbage, inden man rammer pensionsalderen.



"Virksomhederne har brug for dygtige medarbejdere - i alle aldre. Med aftalen her giver vi bedre muligheder for medarbejderes selvvalgte uddannelse - og virksomhederne kan forhåbentlig nyde gavn af deres erfarne medarbejdere endnu længere, når de får gode muligheder for at kombinere arbejdslivet og seniorlivet," udtaler Karsten Dybvad.



3F: Bedre tryghed i jobbet



Ifølge Jan Villadsen vil den nye overenskomst sikre medarbejderne bedre tryghed i jobbet.



"Vores medlemmer kan se frem til bedre tryghed i jobbet. Dels for børnefamilier med behov for omsorgsdage og pasning af syge børn. Dels i arbejdslivet som seniorer, hvor 10 ekstra seniorfridage betyder, at seniorer nu kan holde op til 32 seniorfridage om året, siger udtaler Jan Villadsen.



I sidste weekend afbrød 3F og DI forhandlingerne om en ny overenskomst, fordi de ikke kunne blive enige.